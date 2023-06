2025 wird zum „Jahr der Erinnerungskultur“

Die Geschichten des Leidens und Sterbens, aber auch die Geschichten des mutigen Widerstandes und Überlebens waren am Samstag, 10. Juni, beim Gedenken der Nazi-Opfer im KZ am Loiblpass die Themen. Weil man „Demokratie jeden Tag aufs Neue erkämpfen“ müsse, ruft das Land für 2025 das „Jahr der Erinnerungskultur“ aus, so der Landeshauptmann.