6 Verletzte bei Unfall am Set von „Gladiator 2“

Demnach hatte sich der Unfall bereits am Mittwoch während einer Stunt-Szene am Set in Marokko ereignet. Sechs Crew-Mitglieder hätten ärztlich behandelt werden müssen, vier befänden sich noch im Krankenhaus, hieß es. Schauspieler seien nicht verletzt worden. Weitere Angaben zu dem Vorfall machte das Studio nicht.