„Gutes Aussehen ist wieder ein wichtiger Faktor“

Online-Shopping hat seit Jänner 2022 (44%) massiv an Bedeutung verloren. Aktuell kauft nur mehr jeder Zehnte im Netz ein. „Nach dem Kurzzeit-Schock zum Jahreswechsel haben sich die Menschen mittlerweile an die Teuerung gewöhnt. Sie glauben an eine gute Zukunft“, ist Hofherr überzeugt, auch wenn 80% an einen weiteren Anstieg der Kreditzinsen glauben.