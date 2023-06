Winter-Asse fliegen auch 2024 wieder auf Kärnten

Die Snowboarder gastieren am 27./28. Jänner zum zweiten Mal auf der Simonhöhe. Ein Parallel-Riesentorlauf sowie ein Teamevent stehen am Programm. „Das Konzept hat vor zwei Jahren super funktioniert – darauf bauen wir auf“, sagt OK-Chef Werner Schöffmann, der auf der Simonhöhe ein Zentrum für den Nachwuchs etablieren will. „2022 stand alles im Zeichen von Corona. Diesmal wollen wir ein echtes Fest für die Fans organisieren!“