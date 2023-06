FIFA zahlt jeder Spielerin mindestens 28.000 Euro

Der Fußball-Weltverband zahlt bei der Frauen-Weltmeisterschaft im Sommer Teilnahme- und Preisgelder nicht nur an die teilnehmenden Verbände, sondern auch an die Spielerinnen aus. Jede Spielerin des Turniers ab 20. Juli in Australien und Neuseeland erhält mindestens 30.000 US-Dollar (27.992 Euro), die 23 Weltmeisterinnen kassieren jeweils 270.000 Dollar (251.936 Euro).