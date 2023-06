Rammstein-Skandal: Sind Auftritte noch vertretbar?

Am 26. Juli 2023 kommen Rammstein nach Wien, um ihre Fans mit feurigen Showeinlagen zu begeistern. Wenig begeistert sind davon wohl die Frauen, die zuletzt unangenehme Situationen im Zuge der Aftershow-Party schilderten. Was hält die „Krone“-Community von diesem Skandal? Und würden Sie trotzdem das Konzert besuchen? Wir sind gespannt auf Ihre Argumente in den Kommentaren!