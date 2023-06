Lokale, über die man spricht: Die Flößerei

Drinnen in der richtigen Küche bereitet man unter anderem eine köstlich-leichte Fischsuppe zu (10,50 €) - dass sie anstelle von Donaufischen Lachsstücke enthält, kann man angesichts des Wohlgeschmacks durchgehen lassen. Immerhin werden die Hendln der Gegend stimmig in Grünem Veltliner geschmort und als Coq au vin Wachau mit Champignons und Wurzelgemüse gereicht, dazu gibt’sdrei knusprige Stücke Focaccia (21 €). Die Auswahl an offenen Weinen ist recht knapp gehalten, dafür findet man flaschenweise alles, was des Wachau-Liebhabers Herz begehrt, obendrein ein paar interessante Gewächse aus Frankreich.