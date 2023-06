Salzburg sorgt sich um Vertrauen in die Politik

KPÖ Plus sieht Prüfstein für die roten Genossen

Einen Vergleich mit der Schule stellt auch Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) her: „Solche Fehler dürfen bei Mathe-Schularbeiten passieren, aber nicht bei demokratischen Wahlen.“ Dabei vergisst Dankl nicht auf die Bevölkerung und fügt an: „Trotzdem wünsche ich der neuen Spitze alles Gute und hoffe, die SPÖ vergisst nicht, den Arbeitern eine Stimme zu geben. Ob sie das schaffen, wird ein Prüfstein für die SPÖ sein.“