Was ist eigentlich Floorball? Hier erfahren Sie‘s

„Sport Austria Finals“ ist die größte Multisport-Veranstaltung Österreichs und wird am Mittwochabend feierlich im sogenannten Finals Dome am Karmeliterplatz in Graz eröffnet. In 37 Sportarten werden die Staatsmeister ermittelt. Eine davon: Floorball. Was das ist und wodurch die Sportart besticht? In diesem Video (oben) erfahren Sie‘s.