„Mathematik-Matura war mündlich einfacher“

Doch nicht nur in Salzburg, auch bundesweit gibt es Kritik an den schriftlichen und mündlichen Prüfungen. Während Schülervertreter eine praxisbezogene Matura fordern, wünscht sich die Arbeiterkammer ein Überdenken der zentral geregelten Prüfungen. „Punktuelle Prüfungen wie die Matura sind schwierig. Nach zwölf der dreizehn Schuljahre kann man trotz guter Noten am Ende noch durchfallen“, kritisiert Hilla Lindhuber, Bildungsexpertin in der Arbeiterkammer Salzburg. Anstatt der einzelnen Prüfungen fordert sie Abschlussarbeiten. „Zudem kommt noch hinzu, dass an vielen Hochschulen die Matura für eine Aufnahme nicht mehr ausreicht und die Schulabsolventen eine Aufnahmeprüfung bestehen müssen“, sagt Lindhuber.