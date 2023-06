Bergretter brauchen Nachwuchs und wollen fördern

„Wir haben aktuell kein Bergretter-Problem. Wir sind voll einsatzfähig und wollen es bleiben. Damit es uns aber einmal nicht so geht wie den Schulen, die aktuell kaum Lehrer finden, wollen wir rechtzeitig handeln", erklärt Bergretter Martin Brigola-Pulverer, der mit Kameraden zusammen ab August Interessierte zu Touren mit in die Bergwelt nehmen möchte, um diese für den Bergsport und für den ehrenamtlichen Einsatz in der Bergrettung zu motivieren.