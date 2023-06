Betrunkene attackierte nach Sturm-Spiel Polizisten

Eine 33-jährige Frau dürfte beim Fußballspiel SK Sturm gegen LASK Linz in Graz am Samstag etwas zu tief ins Glas geschaut haben: Nachdem die Polizei alarmiert wurde, weil die Dame bewusstlos am Stadionvorplatz gelegen war, attackierte die schwer alkoholisierte Frau die Beamten und verletzte eine Polizistin.