Bub (8) bei Kollision mit Fahrrad verletzt

Die Radfahrerin (26) war am Samstag gegen 10.20 Uhr mit ihrem Rad am Innsbrucker Herzog-Siegmund-Ufer Richtung Nordosten unterwegs. Zur selben Zeit lief ein Bub (8), der gerade aus einem Geschäft kam, auf die Straße. Wohl etwas zu übermütig - zumindest kam das Kind für die Radlerin wohl überraschen, denn sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Folge war, dass sie mit dem Kind zusammenstieß und stürzte. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl die 26-Jährige als auch der Achtjährige verletzt. Der Unfall dürfte trotzdem, in Anbetracht dessen, was alles passieren hätte können, halbwegs glimpflich ausgegangen sein, denn beide verletzten sich „nur“ leicht.