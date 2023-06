Zur „Pension“ der Aufstieg? „Wäre schönstes Ende!“

Der GAK kämpft am Sonntag (14.30) in Dornbirn im Fernduell mit Linz (empfängt Sturm II) um den Meistertitel. Ein Sieg reicht den „Rotjacken“ zur Rückkehr in die Bundesliga. Vorm letzten Spiel seiner Karriere plauderte Spielmacher Michael Liendl über den Titel, Druck, seine Emotionen und den Gegner.