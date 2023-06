Baumgartner vor Wechsel ++ Heimspiel für Alonso

Julia Grabher scheitert in der zweiten Runde der French Open an Coco Gauff, Christoph Baumgartner steht unmittelbar vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga und Fernando Alonso fordert vor eigenem Publikum Max Verstappen - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 2. Juni.