Spät Vater werden: „schadet dem Kind nicht“

„Kinder wachsen auch bei Großeltern auf“

Dass man sich keine Sorgen um das Wohl der Kinder machen soll, betont wiederum User Aspirin4, der an die positiven Erinnerungen an die Zeit bei den Großeltern festhält - und suggeriert, dass ältere Personen ohnehin schon sehr viel Kindererziehung übernehmen in der heutigen Zeit.