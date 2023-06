„Fluch der Karibik“-Star Sergio Calderón ist tot!

Der gebürtige Mexikaner liebte seinen Job und wie stolz er auf seine Filme war, teilte er auch immer wieder gerne in den sozialen Medien. So postete er vor einem Jahr einen Jubiläumsbeitrag zu „Men in Black“ auf Instagram. „Vor 25 Jahren wurde einer der großartigsten Filme, in denen ich mitgespielt habe, veröffentlicht“, hatte der Schauspieler zu einem Bild seiner Rolle geschrieben.