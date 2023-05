Das wünscht Charles sich für seine Enkelkinder

In einer offensichtlichen Anspielung auf seine gescheiterte Ehe mit Prinzessin Diana sagte die königliche Expertin und Professorin für moderne Geschichte an der University of St Andrews, Chandrika Kaul, in der neuen „The Fab Five: The King‘s Grandchildren“-Channel-5-Dokumentation: „Ich meine, dass König Charles sehr möchte, dass seine Enkelkinder nicht die Fehler machen, die er seiner Meinung nach gemacht hat, insbesondere wenn es um Herzensangelegenheiten geht.“