Kampf gegen Blutkrebs: Rotes Kreuz sucht „Helden“

Spendermobil macht am Marktplatz in Innsbruck Station

Um die Chancen für Blutkrebs-Patienten zu erhöhen, ruft das Rote Kreuz immer wieder dazu auf, sich als potenzieller Spender registrieren zu lassen. Die nächste Gelegenheit dazu besteht am Dienstag in Innsbruck. Am Marktplatz steht das Spendermobil des Roten Kreuzes Innsbruck. Ein kurzer, schmerzloser Wangenabstrich sowie die Angabe einiger Daten reichen aus und man ist in der Datenbank hinterlegt.