Einschleichdieb in Imst nach zwei Coups geschnappt

Die Polizei in Imst in Tirol konnte am Samstagabend einen Dieb (32) schnappen! Der Bulgare hatte sich zuvor in zwei Häuser eingeschlichen und dort Schmuck, Geld, Zigaretten und Parfums gestohlen. Bei der Verhaftung war leugnen zwecklos: Im Rucksack des Mannes befand sich nämlich die Beute.