Lokalgäste bedrohten Türsteher mit Messer

In der Nacht auf Samstag ist es in einem Lokal in Wien-Innere Stadt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Partygästen und einem Türsteher gekommen. Der Türsteher hatte zuvor mit seinem Handy einen der beiden gefilmt, wie er einen anderen offensichtlich mit einem Messer bedroht hatte. Daraufhin gingen er und sein Begleiter auf den Security los.