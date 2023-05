„Jeder Jahr zittern, ist nicht unser Anspruch“

Interviewanfragen werden abgelehnt, die Zukunft von Trainer und Spielern ist offen. „Der einzige Fokus gilt dem Derby am Samstag gegen Lustenau und dem Klassenerhalt“, sagt Altach-Geschäftsführer Christoph Längle und ergänzt: „Erst wenn die Liga-Zukunft klar ist, können wir weiterdenken.“ Der Geschäftsführer plant natürlich zweigleisig, er hofft - wie alle in Altach - dass er Plan B bald wieder in jene Schublade stecken kann, die Sportchef Georg Festetics ohnehin nicht kennen will, wie er neulich zum zweiten Mal bei einem TV-Interview betonte.