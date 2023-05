Langzeitarbeitslose bleiben weiter ein Problem

Dennoch haben sie aber auch in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs eine schwierige Ausgangsbasis für eine Eingliederung in den regulären Arbeitsmarkt. Das liegt laut AMS-Geschäftsführer Bernhard Bereuter vor allem am Alter, an einer mangelnden Qualifikation, aber auch an gesundheitlichen Problemen. Knapp 60 Prozent der Langzeitarbeitslosen sind nämlich älter als 45 Jahre, rund die Hälfte hat keinen Pflichtschulabschluss, 57 Prozent gesundheitliche Beeinträchtigungen.