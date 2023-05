Nägel mit Köpfen: Borkovic jetzt fix bei Sturm

Der 23-jährige Innenverteidiger absolvierte in der aktuellen Saison 20 Einsätze in der Bundesliga, zwei Partien in der Europa League sowie drei in der mit dem Titel gekrönten ÖFB-Cup-Saison. Sportchef Andreas Schicker ist zufrieden: „Alexandar Borkovic hat in seiner Zeit bei Sturm eine hervorragende Entwicklung genommen und speziell in der heurigen Saison bewiesen, dass er für uns eine wertvolle Stützte in der Innenverteidigung darstellen kann. Borko verfügt über einen starken Spielaufbau mit seinem linken Fuß, ist ein technisch hervorragender Fußballer und zweikampfstark. Ich bin froh, dass wir ihn in Graz halten können und bin überzeugt davon, dass wir in Zukunft gemeinsam noch viel erreichen werden!“