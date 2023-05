JLO als Profikillerin ++ Michael J. Fox-Doku

In „The Mother“ schlüpft Jennifer Lopez in die Rolle einer eiskalten, namenlosen Profikillerin, die eines Tages entscheiden muss ihre Tochter zu verlassen, um ihren Beruf weiter auszuüben. Doch als sie plötzlich selbst von Killern verfolgt wird und ihre Tochter ebenfalls in Gefahr ist, erwachen Gefühle, die sie lange verdrängt hat. Außerdem mit dabei: „The Desert“ - darin geht’s um Peggy Newman, eine ehemalige Drogensüchtige, die ihr Leben ändern will und Privatdetektivin wird. Und die berührende Doku „STILL: A Michael J. Fox Movie“ erzählt die außergewöhnliche Geschichte von Publikumsliebling Michael J. Fox. Dabei werden nicht nur nostalgische Höhepunkte seiner Karriere gefeiert, sondern auch bisher unveröffentlichte Einblicke in sein Privatleben, einschließlich der Zeit nach seiner Parkinson-Diagnose, gegeben.