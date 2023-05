ÖVP/FPÖ-Koalition macht Waldhäusl die Mauer

Die Vertreter von SPÖ und Grünen stimmten dafür, blieben damit aber in der Minderheit. Denn die Mehrheit aus ÖVP und FPÖ schmetterten die Auslieferung ab. Es bestehe ein Zusammenhang zwischen der Äußerung Waldhäusls und seiner politischen Tätigkeit. Die endgültige Entscheidung in dieser Causa fällt am 25. Mai der Landtag.