Hosiner: „Heinzi schafft das mit seiner Familie“

Bei Hosiner war 2015 beim Fitness-Check in Köln ein zwei Kilo schwerer Tumor in der Niere entdeckt worden. „Das war ein Schock“, erinnert sich der Eisenstädter, der die Zeit zwischen Diagnose und OP als die schlimmste bezeichnet: „Weil du nicht weißt, ob es gut geht - das hat Heinzi zum Glück schon hinter sich, und wie es aussieht, dürfte auch alles so weit okay verlaufen sein - ich drücke ihm die Daumen, dass das so bleibt.“