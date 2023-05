Vermeintlicher „Mafioso“ bedroht schwangere Frau

Was der Hintergrund des Streits war, den der Angeklagte mit der Mutter seines ungeborenen Sohnes hatte, würde vermutlich nicht einmal die Mafia herausfinden. Die Frau sagt, sie wisse es wirklich nicht, und er hat auch keine Ahnung mehr. Der Italiener glaubt aber, dass es um den Vaterschaftstest ging. Fest steht, dass der Pizzabäcker im April mitten in der Nacht plötzlich vor der Wohnung der 30-jährigen Steirerin auftauchte. „Ich habe mich fast zu Tode erschreckt“, schildert sie. Geschupft hätte er sie, angeschrien und mit der Faust neben ihrem Kopf in die Wand geboxt. „Ich bin ein großer Mafioso. Zum Glück bist du schwanger, sonst würde ich dich töten“, soll er gedroht haben.