Mit Inter-Legende in Spelunke, Foto mit Materazzi

Mitglieder aus zwölf Nationen

Extrem stimmungsvolle Videos, in denen Milan-Fans den Klassiker „Sarà perché ti amo“ von Ricchi e Poveri schmettern, gehen gerade in den sozialen Medien durch die Decke. Das führte in Österreich sogar dazu, dass der Song wieder in die Austrian Top 40 Charts einzog. David Lamprecht, Gründer des Mitglieder aus zwölf Nationen umfassenden Fanklubs „AC Milan Vienna“, erzählt: „Es ist ein Riesenhit, der schon seit 20 Jahren im San Siro gesungen wird.“