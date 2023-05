Respekt! Martha Stewart ältestes „SI“-Model ever!

Ihr Privatleben aber leidet unter der vielen Arbeit. Sie habe Tochter Alexis das Kochen und Backen beigebracht, sagt Stewart. „Ich habe versucht, sie an allem zu beteiligen, aber in der Sekunde, in der sie das Haus verlassen und ins Internat gehen konnte, hat sie das getan. Unsere Beziehung war immer eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung. Schwierig, aber sie würde alles für mich tun und ich würde alles für sie tun.“