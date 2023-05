Schlammige Geländefahrt endete beinahe in Fluss

Auf Sandbank festgefahren

Es kam jedenfalls, wie es kommen musste: Auf einem Abhang zu einem Fluss gelangte das Fahrzeug an seine physikalischen Grenzen und blieb auf einer schlammigen Sandbank stecken. Anwesende Angler eilten dem Paar in der misslichen Lage zu Hilfe und konnten den Wagen rasch mittels Seilen vor dem weiteren Abrutschen in den Hochwasser führenden Fluss sichern. Jegliche Versuche der Petrijünger, mit ihren kleineren Jeeps das festgefahrene Geländeauto gänzlich aus der Situation zu befreien, scheiterten jedoch. Es blieb also nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu rufen.