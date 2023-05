Marc Janko: „Es kam für mich sehr überraschend“

„Es kam für mich schon sehr überraschend.“ Marc Janko erhielt in seiner Funktion als Turnierbotschafter der Vienna Padel Open (20. bis 28. Mai) für ebendieses Turnier eine Wildcard. Bei einem PR-Event auf der Wiener Donauinsel von Michael Fally nach seinem entsprechenden Trainings- und Ernährungsplan gefragt, scherzt er: „Beides habe ich in der Kürze der Zeit nicht gefunden. Ich werde also schlecht ernährt und schlecht trainiert antreten“ (siehe Video oben).