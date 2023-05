Feurige Liebe und frischer Klang in Feldkirchen

Wenn so viel Herz und Schmerz an Ohren branden, braucht man Zeit zum Innehalten und Atemholen. Beides ist knapp zwei Stunden später in der kleinen Michaelikirche möglich, wo das diesjährige Nachtkonzert mit Fantasien für Gambenquartett und Romina Lischka berührt. Das von ihr gegründete Hathor Consort aus Belgien findet den Festival-Ausklang im England des 16. Jahrhunderts mit Consort Songs & Fantasien von William Byrd, die Countertenor Marnix De Cat in höchste Höhen hebt.