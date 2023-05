Salzburger Polizei suchte vergeblich nach Opfern

Wie berichtet, führten die Erzählungen eines 42-jährigen Salzburgers am Samstagabend zu einem massiven Polizeieinsatz. Bewaffnete Einheiten waren in Salzburg-Lehen, in Hallein und rund um die Red-Bull-Arena in Kleßheim im Einsatz. Laut „Krone“-Recherchen hatte der Mann gegenüber seiner Großmutter von einem Tötungsdelikt gesprochen. Die Frau wandte sich sofort an die Polizei. „Alle zur Verfügung stehenden Kräfte waren daraufhin im Einsatz“, heißt es seitens der Exekutive.