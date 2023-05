27:30 Stunden geradelt: Mit High Speed durchs Land

Am Freitag um 10 Uhr in Nickelsdorf im Burgenland gestartet, errreichte Extremsportler Christoph Strasser am Samstag nach einer Fahrzeit von 27:30 Stunden das 1. Sport Outdoor Festival in Dornbirn. Fast durchwegs massiver Regen und auch Schnee waren seine Begleiter bei „Transaustria“, einer Rad-Tour durch ganz Österreich. Der Steirer bestritt die Landes-Durchquerung unsupported, also ohne Hilfe von außen. Sehen Sie die Highlights hier im Video (oben).