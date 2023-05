Ex-Salzburger könnte Klub Geldregen bescheren

Mergim Berisha, einst Stürmer bei Red Bull Salzburg, spielte sich mit seinen neun Toren sowie vier Assists in 21 Einsätzen nicht nur in die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick, sondern auch in viele Notizblöcke von anderen Vereinen. Und damit könnte er seinem Verein einen wahren Geldregen bescheren.