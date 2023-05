Unser Klima, unser Essen - Es liegt an uns!

Der Extremsommer 2022 hat Ernterückgänge nicht nur am anderen Ende der Welt in Indien, sondern auch vor unserer Haustüre, im Osten Österreichs und bei unseren südlichen Nachbarn in Italien verursacht. So hat etwa die Dürre in der Po-Ebene Ernteeinbußen von 50 Prozent mit sich gebracht.