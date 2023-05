Zwei Tote bei Traktorunfall im Salzburger Pinzgau

In den frühen Morgenstunden wurden am Dienstag die Einsatzkräfte in Saalbach-Hinterglemm alarmiert. Passanten hatten von einem abgestürzten Traktor im Bereich der Hacklberghütte berichtet. Weil die Hilfsorganisationen zunächst nicht zum Unfallort vordringen konnten, weil noch Schnee am Weg liegt, wurden laut Angaben des Roten Kreuzes Rettungs- und Polizeihubschrauber angefordert.