Ex-Klubs im Titelduell: Lewandowski bekennt sich

„Ich habe gehört, dass viele Leute in Deutschland oder in Europa sagen: Es wäre besser, wenn in der Bundesliga Dortmund die Meisterschale gewinnt“, sagt Lewandowski am Rande der Laureus-Gala im einem Interview mit Sport1 und ran.de. Um dann nachzulegen und sich klar zu positionieren: „Ich bin nicht dafür. Ich bin immer für Bayern München.“ Und weiter: „Ich drücke immer den Jungs die Daumen, dass sie gewinnen und zeigen, dass sie die besten sind.“