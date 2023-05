Mountainbikerin stieß mit Rennradfahrer zusammen

Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Eferding fuhr am Sonntag gegen 17.15 Uhr mit seinem Rennrad durch die Unterführung bei der B134 in Wallern an der Trattnach Richtung Bad Schallerbach. Zur gleichen Zeit lenkte eine 40-jährige Linzerin ihr Mountainbike in die entgegengesetzte Richtung.