Menschennahe Politik: Was sind Ihre Ideen?

Wenn es um unsere Politik-Vertreter:innen geht, heißt es oft: „Die sind ja alle total abgehoben!“ In der Tat gab es in der Vergangenheit Beispiele, die darauf schließen lassen, dass Politiker:innen teilweise doch in ihrer eigenen Welt leben. Eugen Freund etwa schätzte 2014 das Durchschnittsgehalt von Arbeiter:innen auf 3.000 Euro und erntete dafür viel Spott. Viele Menschen fordern eine menschennahe Politik, die sie in ihrer jeweiligen Lebensrealität abholt. Sozialminister Johannes Rauch bemüht sich darum, indem er steigende Lebensmittelpreise vor Ort im Supermarkt überprüfte, und kündigt nun entsprechende Maßnahmen an. Was halten Sie von solchen Ideen? Wo würden Sie sich mehr solche Aktionen wünschen? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit, wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge!