Der LASK präsentiert neues Logo und Trikots

Auswärtsdress unbeliebt

„Mit dem Ausweichtrikot unterstützen wir die Initiative ,Change the World - sip by sip‘ unseres Partners BWT, der es sich zum Ziel gesetzt hat, auf der ganzen Welt für Leitungswasser in Trinkwasser-Qualität zu sorgen“, erklärte Gruber. Bei den eigenen Fans kamen die sponsorfarbenen Trikots zuletzt nicht gut an.