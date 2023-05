Napoli ist Meister ++ Siebenhofer hört auf

Napoli erfüllt sich den Traum vom dritten Meistertitel und versetzt Süditalien in eine Fußball-Euphorie, ÖSV-Ass Ramona Siebenhofer beendet nach mehr als 13 Jahren ihre Profi-Karriere und Österreichs NBA-Star Jakob Pöltl ist auf Heimatbesuch in Wien! Die ersten Bilder des Raptors-Centers in der Hauptstadt sehen Sie jetzt in den „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.