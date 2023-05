Ofczarek über Finale: „War sehr intensive Arbeit!“

Im Rahmen der Weltpremiere wurde das Gartenbaukino in Wien dem Anlass entsprechend schaurig geschmückt - was für Staunen unter den Größten der Kunst- und Kulturszene sorgte. Im Interview mit krone.tv-Reporterin Annie Müller Martínez verrät der hochkarätige Cast was das Erfolgsgeheimnis der Thriller-Serie ist und was sie nach drei Staffeln am meisten vermissen werden.