Pratt: „Es ist der emotionalste Film der Trilogie“

Im Fokus des letzten Films steht Rockets turbulente Vergangenheit, die das Leben der beliebten Außenseiter-Truppe ganz schön auf den Kopf stellt. Peter Quill (Chris Pratt), der noch immer seiner geliebten Gamora (Zoe Saldaña) nachtrauert, muss sein Team in Vol. 3 erneut zusammenbringen, um das Universum zu retten. Im Interview mit krone.tv-Moderatorin Annie Müller Martínez verraten Pratt und Saldaña wie sich die Beziehung seit dem zweiten Teil verändert hat, was sie am meisten an ihrer Arbeit im „Guardians of the Galaxy“-Cast vermissen werden und was die Trilogie für ihre Karriere bedeutet hat.