Von Apfelradeln bis Zucchini-Lasagne

Mildsüße Zwiebeln, Brokkoliröschen, die auf einem lehmhaltigen Boden gewachsen sind, oder die zart-würzige Schärfe eines Senfsalates - sie alle gehören zu dem Kosmos von Paul Ivić, 44. Der vielfach ausgezeichnete Spitzenkoch verschafft in seinen Tian-Restaurants bestem Gemüse, reifem Obst und frischen Kräutern einen großen Auftritt auf den Tellern, er sorgt seit 2011 bei jedem seiner Gäste für eine Erweiterung des Geschmackshorizonts. Völlig zu Recht gilt der gebürtige Tiroler mit kroatischen Wurzeln als Revolutionär der fleischlosen Küche.Nun hat er gemeinsam mit Spar und der „Krone“ ein Kochbuch der besonderen Art herausgegeben: BEST OF VEGGIE basiert auf Ideen unserer „Krone“-Leser, die jeweils ihre liebsten vegetarischen Kreationen eingesandt haben. Eine Fachjury hat die besten ausgewählt, Ivić überarbeitete, verfeinerte und ergänzte sie. So entstanden knapp 100 Rezepte, die für alle verständlich und leicht nachvollziehbar zu Hause selbst zubereitet werden können. Auch die Zutaten sind überall erhältlich. Übersichtlich gegliedert in fünf Kapitel, findet man darin um nur 5,99 € einen bunten Reigen an Köstlichkeiten.Gerade jetzt haben Radieschen wieder Saison, Sie könnten sie also zu einerSuppe verarbeiten und obendrein mit einem Pesto aus dem Radieschengrün garnieren. Wer grünen Spargel mag, serviert ihn am besten mit knusprigen Käsefladen, oder darf es ein cremiges indisches Curry mit dem Namen Karfiol Tikka Masala sein? Für Liebhaber von belegtem mediterranem Gebäck gibt es etwa eine Pizza Bianca mit Artischocken als Belag, bestrichen mit Ricotta und Mascarpone. Als süßer Abschluss empfehlen sich lauwarmer Rhabarber, Powidl-Pofesen oder Wein-Gugelhupf, den Sie vielleicht auch als B’soffene Liesl kennen.Dieses Kochbuch ist wohl der beste Beweis dafür, dass man für den perfekten Genuss kein Fleisch braucht.