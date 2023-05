Grazer bedrohte seine eigene Familie mit Messer

Gegen 16 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in Eggenberg offenbar zu einem heftigen Familienstreit. Ein 18-Jähriger soll mit einem Messer auf seine Mutter sowie seine beiden Geschwister losgegangen sein. Als die Polizei eintraf, war der junge Mann aber schon weg. Nach einer kurzen Fahndung konnte er aber in der Nähe der Wohnung festgenommen werden.