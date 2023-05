Bettelhunde sind in Salzburg kein Thema mehr

„Nur noch ein Bettel-Husky ist bei uns im Tierheim und sucht nach einem neuen Zuhause“, sagt Ursula Lochmann vom Tierheim Hallein. Noch vor wenigen Wochen kümmerte sich die Tierliebhaberin um insgesamt 15 Huskys, die zuvor in der Salzburger Altstadt als Bettelhunde missbraucht worden waren. Doch seit Anfang April ist das Betteln mit Tieren in Salzburg verboten und wird mit einer Geldstrafe geahndet. Mit Erfolg, wie Lochmann berichtet: „Seit Anfang April kam kein neuer Bettelhund mehr ins Tierheim. Und das, obwohl wir anfangs befürchtet haben, dass wir nun mit Huskys überschwemmt werden.“ Auch die Stadt Salzburg bestätigt, dass sich die Altstadt-Bettler an das Verbot halten.