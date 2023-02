Ab Anfang April: Strafe für Betteln mit Hunden

„Die meisten von den Hunden haben Herzwürmer und müssen mit Antibiotikum behandelt werden“, weißt Ursula Lochmann vom Tierheim Hallein. In den vergangenen Monaten kümmerte sie sich um die teils tot kranken Huskys. Zuvor versuchten die Bettler mit den Vierbeinern Mitleid zu erregen. Mehrere Tierschutzvereine kauften den Bettlern infolgedessen die Hunde ab und päppelten sie wieder auf, die „Krone“ berichtete. Noch im Herbst starteten die Vereine eine Petition gegen das Betteln mit Tieren. Am 9. November 2022 folgte ein Antrag im Landtag, für den die Parteien am Mittwoch abstimmten.