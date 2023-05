Diese Nattern kreuchen jetzt durch heimische Auen

Gelblich-weiße Flecken

Am häufigsten zu Gesicht bekommen kann man hier die Ringelnatter. Die bis zu 1,40 Meter lange Schlange erkennt man an gelblich-weißen Halbmondflecken am Nacken, die von dunklen Bändern abgeschlossen werden. Anzutreffen ist sie an allen Arten von Gewässern, vom Auwald bis zum Gartenteich. Die wahre Wasserschlange der Donau-Auen ist aber die Würfelnatter. Sie schwimmt und taucht ausgezeichnet, ist eine ausgesprochene Fischjägerin und daher in Gartenteichen kaum zu entdecken. Da sie klare Gewässer besonders schätzt, spricht ihr Vorkommen für den ökologischen Wert der Auenlandschaft.